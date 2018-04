Vidal en Bernat terug bij Bayern München

Qatar 2022 Uitgebuite stadionbouwers krijgen scha­de­ver­goe­ding

15:25 Het organisatiecomité van het WK voetbal van 2022 in Qatar heeft een groot bedrag gereserveerd aan schadevergoedingen voor de talrijke uitgebuite arbeiders die aan de bouw van de stadions hebben gewerkt. In totaal is 4 miljoen euro vrijgemaakt, zei algemeen secretaris Hassan Al Thawadi.