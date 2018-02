Vijfvoudig Spaans topscorer Quini (68) overleden

Quini speelde van 1980 tot 1984 voor FC Barcelona, waar hij in 142 wedstrijden tot 77 doelpunten kwam. Bij Sporting Gijón is hij helemaal een grootheid. Daar scoorde hij in zijn eerste periode liefst 243 keer in 421 wedstrijden. Na zijn periode bij Barcelona keerde hij weer terug in Gijón, waar hij nog eens 32 keer scoorde in 78 wedstrijden. In maart 1981 werd Quini als speler van FC Barcelona liefst 25 dagen ontvoerd, maar uiteindelijk werd hij door werk van de Spaanse en Zwitserse politie bevrijd.