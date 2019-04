Villarreal zet in Baskenland grote stap richting handhaving

In de 85ste minuut was het Gerard Moreno die de winnende tegen de touwen kopte. Een afgemeten voorzet, afkomstig van het linkerbeen van Villarreal-icoon Santi Cazorla kwam precies goed terecht voor Moreno, die van dichtbij niet faalde.



Real Sociedad speelt nergens meer voor en kan de nederlaag dus hebben, maar met name voor Villarreal zijn de drie punten erg belangrijk. Met deze overwinning stijgt het namelijk naar de veertiende plek, op vijf punten van de eerste degradatieplaats. De ploeg van Javi Calleja reikte tot de kwartfinales van de Europa League, maar heeft het dit seizoen met name in de competitie zwaar. Sinds de promotie in 2013 eindigde Villarreal telkens bij de eerste zes, maar dit seizoen moet het voornamelijk naar beneden kijken. Zo werd clubman Calleja in december ontslagen als trainer, om anderhalve maand weer teruggehaald te worden. De laatste weken heeft het de stijgende lijn weer ingezet.