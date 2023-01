Vincent Janssen maakt twaalfde goal voor Antwerp, ploeg Mark van Bommel doet goede zaken

met video Arsenal doet geweldige zaken in titel­strijd na zege in Londense derby, assist Hakim Ziyech bij Chelsea

Arsenal heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om de landstitel in Engeland. De koploper van de Premier League boekte in de Londense derby tegen Tottenham Hotspur een knappe 0-2 overwinning, waarmee het profiteerde van de zeperd van concurrent Manchester City.

