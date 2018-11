Vincent Janssen revalideert nog steeds bij Spurs

Vincent Janssen, geboren en getogen in Oss, revalideert nog steeds van een lastige blessure. Eind augustus werd hij geopereerd aan een gebroken middenvoetsbeentje, waarmee hij eerder zonder operatie ook al maanden ‘out’ was. Hij doet inmiddels individuele (loop)trainingen op het veld bij Tottenham Hotspur.



Die club gaf hem geen rugnummer meer en schreef Janssen niet in voor de Premier League. Mocht hij in januari fit zijn, dat is het misschien mogelijk om een paar oefenduels te spelen bij de Onder 23. Dat kan in ieders belang zijn, want Spurs stuurde deze zomer al aan op een verkoop.