Virgil van Dijk, een tien met een griffel

4

Het aantal goals dat Van Dijk dit seizoen maakte in de Premier League, allemaal met zijn hoofd. Geen andere verdediger in de Engelse competitie deed het op dat vlak beter. De eer moet hij wel delen met twee andere verdedigers. Marcos Alonso van Chelsea en Matt Doherty van Wolverhampton Wanderers maakten ook vier goals. Van Dijk is de enige met vier kopgoals.

2413

Zoveel passes verstuurde de Brabander dit seizoen die aankwamen. En jawel, niemand anders in heel de Premier League deed dat beter. Het verschil met de nummer twee op die lijst is enorm. De Spaanse middenvelder Rodri van Manchester City deed het ook wel aardig met 2013 succesvolle passes. Om het enorme verschil tussen Van Dijk en de anderen te benadrukken. Virgils ploeggenoot Trent Alexander-Arnold staat derde met 1611 passes. Als centrale verdediger zitten daar voor Van Dijk natuurlijk ook veel korte passjes bij, maar het verschil met alle andere spelers in de Premier League blijft gigantisch.

Volledig scherm Liverpool-manager Jurgen Klopp heeft een onderonsje met Van Dijk.

75

Dit is het percentage gewonnen persoonlijke duels. En u raadt het al: geen andere speler in de Premier League komt aan dit gemiddelde. Van Dijk vocht dit seizoen 268 duels uit, waarvan hij er 201 won. Nummer twee op deze lijst is Bernardo van Everton met een percentage van 71, maar de Braziliaan speelde voorlopig maar tien duels. Nummer drie? John Stones van Manchester City (70,9 procent), maar ook hij speelde lang niet zo veel als Van Dijk, namelijk 12 potjes.

12

Fair verdedigen. Ja, dat kan Virgil wel. In de 31 wedstrijden die Van Dijk dit seizoen speelde, maakte hij slechts 12 (!) overtredingen. Eén keer werd de verdediger op de bon geslingerd. Voor een centrale verdediger absurd lage cijfers. Positioneel verdedigen is ook een kunst. Van Dijk verstaat dat kunstje wel. Hij maakte daardoor nauwelijks tackles: in die 31 wedstrijden slechts 22, dus gemiddeld niet eens één keer per wedstrijd. Toch nog even over het aantal overtredingen. Het grappige is namelijk dat onder meer twee andere Nederlanders nóg minder werden teruggefloten. Patrick van Aanholt van Crystal Palace maakte slechts 4 overtredingen dit gehele seizoen. Hij speelde wel minder wedstrijden dan Van Dijk, namelijk 24. Nathan Aké maakte slechts acht overtredingen in 25 optredens voor Bournemouth.