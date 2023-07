Virgil van Dijk is de nieuwe aanvoerder van Liverpool: ‘Een geweldige dag voor mij, mijn vrouw en kinderen’

In de winter van 2018 nam Liverpool Van Dijk over van Southampton en sindsdien speelde de Nederlandse centrale verdediger ruim tweehonderd duels in het eerste elftal van Liverpool. Ruim vijf jaar later mag Van Dijk zich ook aanvoerder van zijn team noemen, zoals hij dat ook mag bij het Nederlands elftal. Verdediger Trent Alexander-Arnold is door trainer Jürgen Klopp aangesteld als reserveaanvoerder.

„Het is een geweldige dag voor mij, mijn vrouw, mijn kinderen en de rest van mijn familie. Het is iets waar ik ontzettend trots op ben”, aldus Van Dijk via de clubkanalen van Liverpool. „Natuurlijk ben ik ook aanvoerder van Oranje, dat was ook al een enorme eer en ik was erg trots toen ik hoorde dat ik de band mocht dragen, maar aanvoerder van Liverpool zijn is onbeschrijfelijk. Ik zal er alles aan doen om iedereen binnen de club gelukkig te maken.”