Virgil van Dijk maakt grote indruk met optreden tegen Erling Haaland: ‘Nog nooit zo gezien’

Liverpool en Van Dijk hebben dit seizoen stevige kritiek te verwerken gekregen, maar na de zege op Manchester City is er niets anders dan lof voor de Nederlandse verdediger. ,,Joe Gomez en Virgil van Dijk waren uitstekend tegen Erling Haaland. De centrale verdedigers van Liverpool hebben het moeilijk gehad, maar lieten zien dat klasse permanent is", zo schreef The Daily Mail.

Datzelfde medium vervolgt: ,,Hij is geraakt door de kritiek die hij dit seizoen heeft gekregen en er zijn natuurlijk punten geweest waarop de kritiek terecht was, maar belangrijk is dat hij zijn niveau weer heeft opgepakt. Van Dijk was niet alleen de beste verdediger ter wereld, hij was zeven stemmen verwijderd van het winnen van de Ballon d’Or in 2019. Hij liet het buitengewone normaal lijken, intimideerde spitsen en in deze wedstrijd herinnerde hij iedereen daar weer aan.”

Volgens The Guardian had Van Dijk dé redding van de wedstrijd door een bal over het doel te koppen alvorens Haaland de 1-1 kon noteren. ,,Voor het eerst in lange tijd was het niet de dag van de City-spits. Joe Gomez en Virgil van Dijk waren indrukwekkend.”

Volledig scherm Virgil van Dijk in duel met Erling Haaland. © REUTERS

Ook de BBC herinnert zich hetzelfde moment: ,,Het was een moeilijke bal, maar hij knikte de bal alsnog over. Als Haaland had gescoord, zou je je afvragen waar de verdedigers waren, maar Van Dijk was er. Hij en Gomez stonden constant op de goede plek. Er was genoeg geschreven over Haaland, maar nu was het de wedstrijd van Van Dijk en Gomez.”

Jamie Carragher, voormalig Liverpool-verdediger en nu analyticus bij Sky Sports, vond dat Van Dijk een van de meest dominante optredens produceerde die hij ooit had gezien. ,,Van Dijk speelde alsof hij iets te bewijzen had. Ik heb hem nog nooit zo gezien zoals vandaag. Hij was een leider en daar vroeg deze wedstrijd om. Het leek wel alsof hij de wedstrijd inging met het idee dat heel de wereld meekeek. Dat hij dacht: ‘Ik neem het op tegen Haaland en moet er staan'.”

Met die woorden was collega-analyticus Micah Richards het eens: ,,Ik vind Virgil echt klasse. Hij heeft een grote blessure gehad, was vijf jaar lang de beste verdediger van de Premier League en had nu even een vormdipje, maar vandaag was hij de grote baas.”

