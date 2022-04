Virgil van Dijk overtreft Alan Hansen, lang beschouwd als de beste centrale verdediger ooit op Anfield

Valencia-reserve Jasper Cillessen ziet werkeloos toe hoe Real Betis na pingels Copa del Rey wint

Real Betis heeft in eigen stad de Copa del Rey, het Spaanse bekertoernooi, gewonnen. In de finale in Sevilla werd Valencia na strafschoppen verslagen door de ploeg van de Chileense trainer Manuel Pellegrini. De stand na de reguliere speeltijd was 1-1 in het Estadio de La Cartuja, een multifunctioneel stadion in Sevilla.

24 april