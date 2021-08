Virgil van Dijk tekent langdurig contract bij Liverpool: ‘Hier spreekt heel veel vertrouwen uit’

Liverpool heeft het contract met Virgil van Dijk verlengd. De topclub uit de Premier League speekt van een langdurige verbintenis, die loopt tot medio 2025. Dat laatste valt op te maken uit een tweet van Liverpool, waarin Van Dijk te zien is met een shirt van de club met 2025 als rugnummer. Zijn eerdere overeenkomst liep nog door tot de zomer van volgend jaar.

,,Ik ben hier heel erg trots op”, aldus Van Dijk, die wegens een zware knieblessure het afgelopen seizoen nauwelijks speelde. ,,Mijn vrouw, kinderen en iedereen die met mij samenwerkt zijn dat ook. Hier spreekt heel veel vertrouwen uit.”

Van Dijk maakte onlangs zijn rentree bij Liverpool, nadat hij sinds oktober aan de kant stond met de zware kruisbandblessure. Hij liep de kwetsuur destijds op in de derby met Everton. De 30-jarige international miste daardoor ook het EK voetbal. De verwachting is dat Van Dijk zaterdag ook weer zijn opwachting maakt in de Premier League. Liverpool opent de Engelse competitie dan tegen Norwich City.

,,Sinds de dag dat ik bij Liverpool ben gekomen voel ik me gewaardeerd”, aldus Van Dijk. ,,Door mijn ploeggenoten, de fans en de staf. Daardoor ben ik uitgegroeid tot een waardevolle speler voor deze club. Het afgelopen seizoen was er een om snel te vergeten, maar ook van deze tegenslagen heb ik geleerd. Ik heb er heel veel zin in om weer verder te gaan.”

Van Dijk kwam in januari van 2018 over van Southampton en ontpopte zich bij Liverpool al snel tot een bepalende speler. Inmiddels heeft hij al 130 keer zijn opwachting voor The Reds gemaakt en daarin kwam Van Dijk als verdediger dertienmaal tot scoren. Met de club won hij alle grote prijzen, zoals de Engelse landstitel, de Champions League, de Europese Supercup en de wereldbeker voor clubteams.