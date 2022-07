Virgil van Dijk troeft ongelukkige Nathan Aké af en wint Community Shield met Liverpool

Liverpool kwam al in de eerste helft op voorsprong via Trent Alexander-Arnold. Manchester City - met nieuwkomer Erling Haaland - kwam op dat moment nog niet in het spel voor, maar tegen het einde van de eerste helft werd de ploeg van Pep Guardiola wel gevaarlijker. In de tweede helft resulteerde het uiteindelijk in de gelijkmaker, al moest daar wel de VAR voor aan te pas komen. Phil Foden schoot de bal eerst recht op doelman Adrián, waarna een andere nieuwkomer, Julián Álvarez, de bal binnen tikte. In eerste instantie werd de goal afgekeurd wegens buitenspel, maar daar was geen sprake van.



Vlak voor tijd moest de videoscheidsrechter er opnieuw bijgehaald worden. Hands van Rúben Dias werd niet gezien door de scheidsrechter. Uiteindelijk belandde de bal toch op de penaltystip en wist Salah wel raad met het buitenkansje. In blessuretijd maakte nieuwkomer Núñez er nog 3-1 van. Haaland kreeg daarna nog de kans om er 3-2 van te maken, maar van dichtbij schoot de Noorse superspits tegen de lat. Veel had het voor het verloop van de wedstrijd niet meer uitgemaakt.