Viroloog Osterhaus: In Duitsland waren ze iets sneller aan de bal

Het is nog geen 35 kilometer rijden van stadion De Koel van VVV naar het Borussia Park, het onderkomen van Borussia Mönchengladbach. Toch is het voetbaljaar al afgelopen voor de eredivisionist uit Limburg en hervat de nummer 4 van de Bundesliga over anderhalve week het seizoen zonder publiek. ,,Maar in Duitsland waren ze ook iets sneller aan de bal”, zegt viroloog Ab Osterhaus.

,,Duitsland wilde het virus vanaf het begin af aan elimineren, wij reduceren”, doelt de Nederlandse expert op de pittige lockdown die bondskanselier Merkel in maart invoerde. Zo mochten Duitsers zich lang maar met twee personen in een openbare ruimte begeven, tenzij ze samen een gezin vormden. Wie zich niet aan die regels hield, liep het risico op een boete van 25.000 euro. ,,En die maatregelen kunnen ze daar ook handhaven”, zegt Osterhaus.

Veel Duitsers konden zich al snel laten testen op het virus. Ze moesten in quarantaine met hun naasten als ze besmet bleken. Duitsland geeft van alle Europese lidstaten veruit het meeste geld uit aan gezondheidszorg en telt daardoor ook de meest ic-bedden. Bijna 7000 van de bijna 83 miljoen inwoners In Duitsland zijn tot dusver aan het coronavirus overleden. Dat is relatief weinig. In het veel kleinere Nederland heeft het besmettelijke longvirus nu ruim 5200 dodelijke slachtoffers geëist. ,,Je zou kunnen zeggen dat ze het beter voor elkaar hebben”, concludeert Osterhaus.

Quote In theorie kunnen wij alle voetbal­lers van de eredivisie ook heel intensief testen nu. Maar hoe verklaar je dat als hier nog niet alle mensen in verpleeg­hui­zen zijn getest? Ab Osterhaus

,,Daarom kunnen ze in Duitsland een andere risicoanalyse maken dan wij”, vervolgt de viroloog. ,,Ik heb begrepen dat alle voetballers uit de Bundesliga voor de hervatting van het seizoen eerst in quarantaine gaan en dat ze de komende maanden heel intensief getest worden. Zo minimaliseer je inderdaad het gevaar dat ze besmet worden. Maar er kan nog altijd een positieve test uitrollen als ze straks al aan de laatste wedstrijden van het seizoen zijn begonnen. Dan zou het kunnen dat je misschien wel een heel team in quarantaine moet plaatsen.”