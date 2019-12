Vlap bevrijdt zichzelf en Anderlecht met twee goals tegen Genk

Schalke ziet keeper en aanvoerder Nübel gratis naar Bayern München verkassen

18:04 Doelman Alexander Nübel verhuist komende zomer van Schalke 04 naar Bayern München. Dat meldt de Duitse boulevardkrant Bild, die doorgaans goed is geïnformeerd over onder meer spelerszaken bij de Duitse recordkampioen. Voor de 23-jarige keeper ligt een 5-jarig contract klaar in München.