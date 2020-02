Vlap gidst Anderlecht met twee goals naar zege bij Waasland-Beveren

Vier voetbal­lers van Italiaanse Pianese besmet met coronavi­rus

21:22 De Italiaanse voetbalclub Pianese raakt steeds zwaarder getroffen door het coronavirus. De vereniging, uitkomend op het derde niveau (Serie C), maakte zaterdag bekend dat een vierde speler is geïnfecteerd met Covid-19. Alle voetballers van de club uit de regio Toscane zijn inmiddels in eigen huis in quarantaine geplaatst.