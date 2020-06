Vliegveld Blackpool schrapt reclamevluchten na bannerincident Burnley

Video Barcelona - Athletic Bilbao: voor altijd de wedstrijd van Messi's wondersolo

12:38 Met nog acht wedstrijden te gaan, staat zowel Barcelona als Real Madrid op 65 punten in La Liga. De ongekend spannende titelstrijd in Spanje gaat vanavond (22.00 uur) verder met Barcelona - Athletic Bilbao, de wedstrijd die voor altijd verbonden is aan de wondersolo van Messi in 2015.