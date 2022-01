Voetbal is sociale smeerolie tot in elke uithoek van de wereld, van Dedemsvaart tot Douala

Samenvatting Real Betis schakelt Sevilla uit in Copa del Rey na tumultueus duel in twee delen

Real Betis heeft zich ten koste van stadgenoot Sevilla geplaatst voor de kwartfinales van de Copa del Rey. Beide teams moesten zondag terugkomen nadat de altijd beladen derby zaterdag in de 40e minuut kort na de 1-1 was gestaakt.Een doelpunt van aanvoerder Sergio Canales in de 73ste minuut besliste het immer beladen duel vanmiddag: 2-1.

16 januari