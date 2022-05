Voetbal Kort | Arrestaties na kampioensfeest City, Kevin Strootman degradeert

Finalespan­ning stijgt voor Rangers en Giovanni van Bronck­horst: ‘Dit is een enorme kans voor ons’

Giovanni van Bronckhorst hoopt de supporters van Rangers FC na jaren weer een Europese prijs te bezorgen. ,,We willen onze fans trots maken”, zei de Nederlandse trainer van de Schotse topclub in aanloop naar de finale van de Europa League van woensdag tegen Eintracht Frankfurt in Sevilla.

17 mei