Voetbal Kort | Boris Johnson: ‘Britse fans hadden beter moeten worden opgevangen’

Vier jaar na de horror­avond van Liverpool tegen Real Madrid: hoe is het nu met doelman Loris Karius?

Liverpool en Real Madrid staan vanavond tegenover elkaar in de Champions League-finale. Denk je aan Liverpool-Real Madrid, dan denk je aan de finale van vier jaar geleden in het miljardenbal. De Koninklijke won op 26 mei met 3-1 in Kiev. Met dank aan Loris Karius, de inmiddels 28-jarige doelman wiens carrière op één avond totaal verwoest werd.

28 mei