Voetbal Kort | Chiellini vertrekt bij Juventus, loting WK vrouwen in Auckland

Barcelona groten­deels verantwoor­de­lijk voor bijna miljard euro verlies La Liga

De Spaanse competitie La Liga heeft over het door de coronapandemie getroffen seizoen 2020-2021 een verlies van 892 miljoen euro geleden. FC Barcelona is voor meer dan de helft van dat verlies (53 procent) verantwoordelijk, zo staat in de jaarcijfers. Het is voor het eerst sinds 2012 dat La Liga verlies meldt, maar de competitie verwacht over twee seizoenen volledig hersteld te zijn.

10 mei