Voetbal Kort | Girona na drie jaar terug in La Liga, Belgische competitie vanaf 2023 met zestien clubs

Jon Dahl Tomasson aan de slag bij Blackburn Rovers: ‘Willen stabiele Premier Lea­gue-club worden’

Jon Dahl Tomasson gaat aan de slag in het Championship, het op één na hoogste niveau in Engeland. De 45-jarige Deen wordt trainer bij Blackburn Rovers en komt over van de Zweedse club Malmö FF. Tomasson ondertekent een contract voor drie seizoenen.

14 juni