Voetbal Kort | Girona na drie jaar terug La Liga, Belgische competitie vanaf 2023 met zestien clubs

Met video Denen woedend om mysterieus gat in veld in Wenen: ‘Iemands carrière had voorbij kunnen zijn’

De Deense voetballers hebben na de gewonnen uitwedstrijd tegen Oostenrijk in de Nations League (1-2) een mysterieus gat ontdekt in het veld van het Ernst Happel-stadion in Wenen. Op beelden op sociale media is te zien dat een van de Denen in het gat stapt en aan zijn ploeggenoten laat zien hoe ver zijn been in het veld verdwijnt.

7 juni