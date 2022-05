Voetbal Kort | Goed nieuws Virgil van Dijk richting Champions League-finale, nieuwe aanstelling KNVB

Superbespaarder Jasmina: ‘Door onze buffer hebben we het altijd gered en geen dag zonder eten gezeten’

Sommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer Jasmina Borgeld (36), die van haar moeder leerde om creatief met geld te zijn.

