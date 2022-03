Voetbal Kort | Serge Gnabry ontbreekt tegen Nederlands Elftal, Zlatan tempert verwachtingen

Samenvatting PS­V-opponent Leicester City te sterk voor Brentford, Spurs te sterk voor West Ham

Leicester City is in Engeland opgeschoven naar de eerste helft van de ranglijst. De komende tegenstander van PSV in de kwartfinales van de Conference League won voor eigen publiek van Brentford, waar de Deense oud-Ajacied Christian Eriksen vanwege een positieve coronatest ontbrak: 2-1.

