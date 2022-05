Voetbal Kort | Speciaal shirt voor Willem Janssen, einde seizoen voor Heraclied en Feyenoord mist Malacia

De Conference League mag dan het minste Europese toernooi zijn, in Marseille is daar niets van te merken

In Marseille ruikt het op alle dagen van de week naar voetbal, maar vanavond nog ietsje meer. Aan alles is voelbaar dat Feyenoord na twintig jaar terug is op een groot Europees podium, óók aan de oplopende spanning - en dreiging - in de Zuid-Franse stad.

4 mei