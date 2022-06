Voetbal Kort | Thiago meldt zich met blessure af bij Spanje

‘Finalissi­ma’ in Londen: Marcos Senesi hoopt op debuut voor Argentinië in kraker tegen Italië

Op Wembley komen vanavond Europees kampioen Italië en Copa América-winnaar Argentinië tegen elkaar in actie. Het duel, Finalissima genaamd, kan het debuut betekenen van Feyenoorder in het shirt van Argentinië. De verdediger koos pas vorige maand voor Argentinië en niet voor La Squadra Azzurra. Scheidsrechter vanavond in Londen is de Chileen Piero Maza.

12:00