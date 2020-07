Voetbal Vandaag | De nieuwe werkelijkheid: Arsenal moet vol knokken voor Europa League

De bal rolt weer in veel landen. Vanwege het bomvolle programma maken we dagelijks een overzicht. Welke clubs spelen er en welke Nederlanders komen vanavond in actie in Italië en Engeland? En waar zijn de wedstrijden te zien?

Wedstrijd van de dag

Premier League

Arsenal - Liverpool

Het seizoen 2003/04: het klinkt nog niets eens zo gek lang geleden, maar dat is het stiekem wel. Zeker wie kijkt naar Arsenal en Liverpool, de twee grootmachten die elkaar vanavond om 21.15 uur treffen in het Emirates Stadium. Het is alweer 16 jaar geleden dat het legendarische Arsenal van manager Arsène Wenger - met iconische spelers als Patrick Vieira, Robert Pirès, Dennis Bergkamp en Thierry Henry - ongeslagen kampioen van Engeland werd. Na 38 wedstrijden stonden er 26 overwinningen, 12 remises, 0 nederlagen, 73 doelpunten vóór en maar 26 tegendoelpunten voor op achter de naam van The Gunners. En The Reds? Die werden dat seizoen nipt vierde.

Arsenal werd in de twaalf daaropvolgende seizoenen nog telkens minimaal vierde, Liverpool eindigde veel vaker rond de zesde, zevende of achtste plek. De laatste vier jaar zien er echter heel anders uit. De mannen van Jürgen Klopp werden vierde, vierde en tweede, waarna zij dit jaar overtuigend de landstitel pakten. De club uit Londen eindigde in diezelfde seizoenen als vijfde, zesde en vijfde, en staan op dit moment zelfs negende.

Het is de nieuwe werkelijkheid. Het eens ongenaakbare Arsenal moet vol aan de bak om überhaupt een ticket voor de Europa League te pakken en concurreert met clubs als Wolverhampton Wanderers, Sheffield United en Burnley. Met nog drie duels te gaan is het treffen met de nieuwe grootmacht (waar Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum vermoedelijk wel in actie gaan komen) cruciaal.

• Vorige ontmoeting, 24 augustus 2019: Liverpool - Arsenal 3-1

• Nederlanders: Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum (beiden Liverpool)

• TV: Ziggo Sport Select

• Aftrap: 21.15 uur

Burnley - Wolverhampton Wanderers

• Vorige ontmoeting, 25 augustus 2019: Wolverhampton Wanderers - Burnley 1-1

• Nederlander: Erik Pieters (Burnley)

• TV: Ziggo Sport Select

• Aftrap: 19.00 uur

Manchester City - AFC Bournemouth

• Vorige ontmoeting, 25 augustus 2019: Bournemouth - Manchester City 1-3

• Nederlanders: Nathan Aké (geblesseerd) en Arnaut Danjuma Groeneveld (beiden Bournemouth)

• Aftrap: 19.00 uur

Newcastle United - Tottenham Hotspur

• Vorige ontmoeting, 25 augustus 2019: Tottenham Hotspur - Newcastle United 0-1

• Nederlanders: Jetro Willems (geblesseerd, Newcastle United) en Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur)

• Aftrap: 19.00 uur

Serie A



Sassuolo - Juventus

• Vorige ontmoeting, 1 december 2019: Juventus - Sassuolo 2-2

• Nederlander: Matthijs de Ligt (Juventus)

• TV: Ziggo Sport Voetbal

• Aftrap: 21.45 uur

Udinese - Lazio

• Vorige ontmoeting, 1 december 2019: Lazio - Udinese 3-0

• Nederlanders: Bram Nuytinck, Hidde ter Avest, Marvin Zeegelaar (allen Udinese), Djavan Anderson en Bobby Adekanye (beiden Lazio)

• Aftrap: 21.45 uur

Bologna - Napoli

• Vorige ontmoeting, 1 december 2019: Napoli - Bologna 1-2

• Nederlanders: Jerdy Schouten (geblesseerd), Stefano Denswil en Mitchell Dijks (allen Bologna)

• Aftrap: 19.30 uur

AC Milan - Parma

• Vorige ontmoeting, 1 december 2019: Parma - AC Milan 0-1

• Aftrap: 19.30 uur

AS Roma - Hellas Verona

• Vorige ontmoeting, 1 december 2019: Hellas Verona - AS Roma 1-3

• Nederlander: Justin Kluivert (AS Roma)

• Aftrap: 21.45 uur

Lecce - Fiorentina

• Vorige ontmoeting, 30 november 2019: Fiorentina - Lecce 0-1

• Aftrap: 21.45 uur

Sampdoria - Cagliari

• Vorige ontmoeting, 2 december 2019: Cagliari - Sampdoria 4-3

• Aftrap: 19.30 uur