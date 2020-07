Voetbal vandaag | Derbi Catalán is ‘do-or-die-duel’ voor Barça én Espanyol

Krul: Norwich City kwalita­tief niet goed genoeg

9:49 Tim Krul staat op het punt te degraderen met Norwich City uit de Premier League. ,,Soms moet je eerlijk zijn", zegt de doelman op de website van zijn club. ,,We vechten iedere dag, maar kwalitatief is het niet altijd goed genoeg. Dat is de moeilijke les die we moeten leren."