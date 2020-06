Voetbal Vandaag: Real Madrid hervat titelstrijd op trainingscomplex

Zirkzee moet bij Bayern alleen ‘Der Bomber’ voor zich dulden

11:40 Met zijn vierde treffer in zijn eerste acht duels voor Bayern München heeft Joshua Zirkzee zichzelf gisteren in de annalen geschoten. De tiener uit Schiedam is sinds zijn treffer tegen Borussia Mönchengladbach de meest trefzekere aanvaller in Beierse dienst in ruim vijftig jaar.