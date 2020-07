Voetbal Vandaag | Zwaard van Damocles hangt boven Werder Bremen

Wedstrijd van de dag

1. FC Heidenheim - Werder Bremen Het wordt erop of eronder vanavond voor Werder Bremen. Na de 0-0 van vorige week tegen FC Heidenheim om promotie/degradatie hangt het zwaard van Damocles boven de ploeg van Davy Klaassen. Die Hanseaten bivakkeerden alleen op het seizoen 1980/81 na niet op het hoogste niveau. Kan Werder Bremen de historische degradatie vanavond bij surprise FC Heidenheim voorkomen? Bij Bremen ontbreekt vanavond sowieso Niklas Moisander. De Finse oud-speler van AZ, PEC Zwolle en Ajax kreeg vorige week rood en is voor het duel in de Voith-Arena van Heideheim geschorst.

Trainer Florian Kohfeldt heeft er niettemin vertrouwen in dat Werder Bremen vanavond het verblijf in de Bundesliga met een jaar verlengt. ,,Dit wordt de laatste finale van het seizoen Het gaat nu niet om de tactische aanpak, maar om welke ploeg de zenuwen het beste in bedwang kan houden. Ik denk niet dat wij aan zenuwen ten onder zullen gaan. We hebben veel ervaren spelers in de selectie die weten hoe ze met druk moeten omgaan.”



Aangezien ‘uitdoelpunten’ dubbel tellen, weet Werder dat het bij een gelijkspel met goals (bijvoorbeeld 1-1) komend seizoen opnieuw op het hoogste niveau mag voetballen.



• Vorige ontmoeting: Op 2 juli 2020 (0-0 in Bremen)

• Nederlander: Davy Klaassen

• TV: FOX Sports

• Aftrap: 20.30 uur