Voetballers Dortmund en Hertha maken statement tegen racisme

LIVE | Emre Can bevrijdt Dortmund tegen taai Hertha

20:00 Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach én RB Leipzig slaagden er allen niet in hun wedstrijden te winnen in de 30ste speelronde. Borussia Dortmund hoopt daar vanavond van te profiteren in de strijd om plek 2, wanneer Hertha BSC de tegenstander is. Vanaf 18.30 volg je alles via ons liveblog. 18.30 uur: • Borussia Dortmund - Hertha BSC 1-0 UITSLAGEN • Bayer Leverkusen - Bayern München: 2-4 • Eintracht Frankfurt - Mainz 05: 0-2 • Fortuna Düsseldorf - Hoffenheim: 2-2 • RB Leipzig - SC Paderborn: 1-1