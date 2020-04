Voetballers in Nicaragua vrezen corona: ‘Niemand gaat meer vol de duels in’

,,We proberen fysiek contact met andere spelers te vermijden", zegt doelman Carlos Didier Mosquera van Deportivo Las Sabanas, dat zaterdag met 1-1 gelijk speelde tegen Ocotal. ,,Het voetbal is veranderd. Niemand gaat meer vol de duels in als de bal ergens tussenin valt. De angst voor alles wat er nu in de wereld gebeurt, is overal aanwezig. We zijn niet gefocust op de wedstrijden, je denkt er steeds aan dat je tegenstander misschien wel besmet is met het coronavirus."