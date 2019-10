Voetbalsters in Spanje leggen competitie plat

Vorige week werd al aangekondigd dat de competitie zou worden platgelegd als niet aan een aantal eisen, waaronder de totstandkoming van een minimumloon, zou worden voldaan. Onder anderen Sari van Veenendaal (Atlético Madrid) en Merel van Dongen (Real Betis) komen dus binnenkort niet meer in competitieverband in actie.

Bij een bijeenkomst tussen vertegenwoordigers van de speelsters en van de clubs kwam het maandag niet tot een akkoord. De eis tot een minimum brutosalaris van 20.000 euro per jaar was al naar beneden bijgesteld tot 16.000 euro, maar ook daarmee gingen de clubs als werkgever niet akkoord. ,,We onderhandelen al 13 maanden, we hebben lang geduld gehad”, zei María José López die namens de voetbalstersbond AFE optrad. In eerste instantie zou er alleen komend weekeinde worden gestaakt. Nu gaat het om een staking vanaf 16 november voor onbepaalde tijd, die overigens alleen geldt voor duels in de Spaanse Liga.