Volledig elftal aan voetballers Bangladesh besmet met coronavirus

Bondscoach Jamie Day riep 36 spelers op voor het trainingskamp. Een coronatest was voor alle spelers verplicht. Nog niet alle testresultaten zijn bekend. Pas als dat het geval is, neemt de bond van Bangladesh een besluit over het doorgaan van het trainingskamp. De besmette spelers vertonen geen ziekteverschijnselen.



Bangladesh is de nummer 187 van de wereldranglijst, maar de sport is wel razend populair in het land, waar tot nog toe ruim 250.000 besmettingen met Covid-19 zijn geregistreerd. WK-kwalificatiewedstrijden tegen Afghanistan, India en Oman staan voor oktober en november gepland.