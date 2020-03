Voor voetbal moet je dit weekend in Turkije, Rusland of Gibraltar zijn

Door Freek Jansen

De derby in de hoogste divisie van Kenia tussen Nairobi City Starts en Nairobi Stima FC kwam gisteren veelvuldig als prikkelend affiche voorbij op social media. Verstokte voetbalfans vroegen zich hardop af welke wedstrijd ze dit weekend nog wél konden volgen. De olievlek van geannuleerde competities breidde zich gisteren opnieuw in een flink tempo uit. Aan het einde van de ochtend hakte Engeland de knoop door, ook daar tot begin april geen wedstrijden, waardoor alleen nog Duitsland met een topcompetitie over was.

Maar ook daar ging aan het einde van de middag een streep door het voetbalweekend. In eerder stadium bepaalde de DFL (Deutsche Fussball Liga) nog dat dit weekend alle wedstrijden achter gesloten deuren hoe dan ook moesten doorgaan. Tot grote ergernis van clubs en spelers.

Onder druk van de publieke opinie ging de Bundesliga echter alsnog overstag, waardoor ook de laatst overgebleven Europese topcompetitie stil komt te liggen. In Engeland, Portugal, Spanje, Italië, Frankrijk en Nederland wordt tot begin april niet gevoetbald.

Ook in minder aansprekende voetballanden als Denemarken, Schotland, Zwitserland, Denemarken, Polen, Oostenrijk, Griekenland en Tsjechië komt de bal voorlopig niet in beweging. Wie dit weekend in Europa een wedstrijd op het hoogste niveau wil aanschouwen, komt uit in landen als Turkije en Rusland, of de hoogste competitie van Gibraltar.

Internationale kalender

Ook op de internationale speelkalender kan de rode stift worden gehanteerd. Zo greep de UEFA gisteren alsnog in met oog op de komende weken. Voor volgende week zijn alle wedstrijden in de Champions League en Europa League geschrapt. Daarmee doet UEFA wat werd verwacht. Donderdagavond ontving de Europese voetbalbond felle kritieken van onder anderen de trainer Stale Solbakken (FC Kopenhagen) en Nuno Espirito Santo (Wolverhampton Wanders). Zij vonden het volledig onverantwoord dat zij toch gewoon met hun clubs in actie moesten komen. Nieuwe data zijn nog niet bepaald.

Coach Stale Solbakken vond het onverantwoord dat hij met FC Kopenhagen moest spelen in de Europa League.