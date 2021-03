Voormalig bondscoach Kroatië Zlatko Kranjcar (64) overleden

Kranjcar speelde het grootste deel van zijn carrière voor topclub Dinamo Zagreb. De spits veroverde ook heel wat prijzen in Oostenrijk met Rapid Wien en sloot zijn carrière begin jaren 90 af bij St. Pölten. De international, aanvoerder van de ploeg die in 1990 in Zagreb tegen de Verenigde Staten de eerste interland van Kroatië als onafhankelijk land speelde, ging daarna direct door als trainer. Kranjcar werkte vooral in eigen land, maar maakte ook uitstapjes naar Oostenrijk, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Slowakije en Iran. Hij was ook nog even bondscoach van Montenegro.