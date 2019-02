Voormalig Schalke-manager Assauer overleden

Oud-voetballer Assauer was voor het eerst in de periode 1981-1986 algemeen directeur van Schalke. Na een pauze van zeven jaar keerde hij in 1993 terug in functie. Zijn grootste succes was het veroveren van de UEFA Cup in 1997, met destijds Huub Stevens als trainer. Ook de bouw van het nieuwe stadion was een hoogtepunt.