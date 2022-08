Voorronde Conference League: mogelijke tegenstanders AZ in balans na eerste duel

De return is donderdag 11 augustus. AZ neemt het morgen in Schotland op tegen Dundee United. Volgende week is de terugwedstrijd in Alkmaar.

In Riga kwam de thuisploeg na zeventien minuten op voorsprong via Douglas Aurélio. In de 63ste minuut zorgde Juan Boselli voor de gelijkmaker namens Gil Vicente.



Naast AZ doet ook FC Twente mee in de voorronde van de Conference League. De ploeg van trainer Ron Jans speelt morgen uit tegen FK Cukaricki, een week later is de return in Enschede. Mocht FC Twente dat tweeluik winnend afsluiten, dan volgt een dubbele ontmoeting met Fiorentina voor een ticket voor het hoofdtoernooi.