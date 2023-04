Voortaan gratis naar het stadion? ‘In vastgeroeste voetballerij is dit een heel mooi experiment’

Van verkrach­ting verdachte Dani Alves al 3 maanden vast: advocaten vragen opnieuw om vrijlating

De advocaten van de Braziliaanse voetbalinternational Dani Alves hebben donderdag opnieuw een verzoek tot vrijlating op borgtocht ingediend. De 39-jarige verdediger zit al drie maanden in de cel, omdat hij een vrouw zou hebben verkracht in een discotheek. Alves legde onlangs een nieuwe verklaring af en zegt dat alles met wederzijdse instemming is gebeurd.