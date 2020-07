Voorzitter Barça: ‘Setién ook volgend seizoen op de bank’

Klaassen: Enorme opluchting na moeizaam seizoen

6 juli Opluchting was er bij Werder-aanvoerder Davy Klaassen nadat de ploeg uit Bremen zich had verzekerd van een langer verblijf in de Bundesliga. Bremen speelde 2-2 bij Heidenheim en dat was na de 0-0 thuis voldoende voor de nummer 16 om nog een jaar op het hoogste niveau te mogen spelen in Duitsland.