Voorzitter Barça: ‘VAR bevoordeelt altijd hetzelfde team’

SamenvattingFC Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu zag in de strafschop waarmee concurrent Real Madrid uiteindelijk won van Athletic opnieuw een bewijs dat de videoarbitrage in Spanje niet werkt zoals het volgens hem zou moeten. De penalty werd pas gegeven na ingrijpen van de VAR waarna Sergio Ramos zijn ploeg aan de winst (0-1) kon helpen.

Hij was niet te spreken over de VAR-interventie tijdens Athletic Bilbao-Real Madrid. Real kreeg een strafschop op advies van de VAR na een overtreding op Marcelo (zie video onder). ,,Ik heb de wedstrijd in Bilbao gezien en hoewel ik het niet graag zeg herhaal ik dat de VAR niet wordt gebruikt zoals het zou moeten”, verklaarde Bartomeu nadat Barcelona uren later met 4-1 van Villarreal had gewonnen.



De Catalanen staan vier punten achter op Real. ,,Sinds we na de coronacrisis weer voetballen is het niet gelijkwaardig geweest. Het lijkt dat altijd hetzelfde team bevoordeeld wordt”, mopperde Bartomeu als een volleerd complotdenker. ,,De VAR zou er moeten zijn om de scheidsrechter te helpen maar de afgelopen weken heeft iedereen situaties kunnen zien waarin dat niet eerlijk is verlopen.”

Real Madrid-coach Zinédine Zidane was er wel klaar mee: ,,Ik heb normaal niet zoveel zin over dit soort dingen in discussie te gaan, maar ik vind het onzin dat wordt gesuggereerd dat we steeds winnen dankzij de scheidsrechter.”

Bartomeu zei ook dat Lionel Messi zijn voetballoopbaan zal afsluiten bij de Catalaanse club. Hij weersprak daarmee de steeds sterker wordende geruchten dat de Argentijnse sterspeler zijn volgend jaar aflopende contract niet wil verlengen. ,,Messi heeft gezegd dat hij zijn voetballeven hier zal afsluiten", zei Bartomeu bij de Spaanse betaalzender Movistar, kort na de 4-1-overwinning van FC Barcelona bij Villarreal. ,,Ik ga de details verder niet prijs geven omdat we ons nu focussen op de competitie en we met veel spelers in onderhandeling zijn. Maar Messi heeft verklaard hier te willen blijven, we kunnen dus nog langer van hem genieten."

De 33-jarige Messi tekende voor het laatst in 2017 een contract. Die verbintenis loopt volgend jaar af. Volgens radiozender Cadena Ser is hij het met veel zaken binnen de club niet eens en twijfelt hij ook over het niveau van de huidige ploeg. Het verschil met koploper Real Madrid bedraagt vier punten, met nog vier duels voor de boeg.

Volledig scherm Lionel Messi. © EPA