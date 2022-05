Voorzitter Barcelona haalt uit naar baas La Liga: ‘Hij wil blijkbaar graag in de schijnwerpers staan’

,,Met alle respect, maar ik wil de voorzitter van La Liga eraan herinneren dat hij de belangen van de competitie en de clubs moet verdedigen”, aldus Laporta. ,,Met opmerkingen over of Barcelona wel of niet spelers kan aantrekken, schaadt hij de belangen van onze club. Ik weet niet of hij dat bewust of onbewust doet. Als hij dat bewust doet, dan is het duidelijk dat hij onze belangen wil schaden. Als hij het onbewust doet, is het weer een bewijs van zijn verbale incontinentie. De voorzitter wil blijkbaar graag in de schijnwerpers staan, maar dat is niet zijn plaats.”