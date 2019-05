Voorzitter City blijft bij de feiten

Interview Dost eindigt seizoen in stijl: ‘Mijn minste jaar bij Sporting, maar wel twee prijzen’

26 mei Met Bas Dost (29) in de hoofdrol veroverde het Sporting Lissabon van trainer Marcel Keizer na de Ligabekerwinnaar ook de Taça de Portugal. Opnieuw door FC Porto in de finale na strafschoppen (2-2, 5-4) te verslaan. ,,Na alles wat er vorig jaar is gebeurd, is dit een heel mooi einde van het seizoen.’’