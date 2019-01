Vormer draagt Gouden Schoen komende week over

Voor Ruud Vormer was PSV – Club Brugge vandaag een wedstrijd met een symbolisch tintje. Komende week draagt hij de ‘Gouden Schoen’ over, de prijs voor beste speler in de Belgische competitie die hij vorig seizoen won.

,,Ja, woensdag neemt een ander het stokje over,’’ zei Vormer (30) in Doha. ,,Het was een eer om ‘m te hebben gewonnen.’’ De prijs blijft wellicht in Brugge, want Vormers ploeggenoot Hans Vanaken is nu favoriet voor de winst.

Zelf hoopt Vormer in 2019 met ‘Club’ de Belgische landstitel te prolongeren. In de competitie staat Racing Genk een eind voor. ,,Maar met het Belgische play-off-systeem en halvering van de punten is straks alles nog mogelijk.’’

Ook blijft hij hopen op Oranje. De laatste keer riep bondscoach Ronald Koeman Vormer niet op, de keer daarvoor zegde hij zelf af door een blessure. ,,Ik heb daar met Koeman over gesproken. Het was puur overmacht, ik zou nooit ‘zomaar’ zelf afzeggen voor Oranje. Met de bondscoach zit er verder ook niks scheef. Ik doe mijn stinkende best om er in 2019 weer bij te zijn.’’