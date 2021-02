Vormer en Dost loodsen Club Brugge naar kwartfinales

Antwerp won vorig seizoen nog de beker door in de finale Brugge te verslaan. Beide clubs domineren dit seizoen in de Belgische competitie. Brugge is de koploper, Antwerp staat tweede, wel op gepaste afstand.



Bij Brugge stonden Stefano Denswil, Vormer, Noa Lang en Dost in de basis. Tahith Chong viel in de tweede helft in. Bij rust stond het nog 0-0 in het Jan Breydelstadion. Vroeg in de tweede helft opende Hans Vanaken de score voor de thuisploeg. Dost verdubbelde 10 minuten voor tijd de score. Lamkel Zé gaf Antwerp heel even hoop door er 2-1 van te maken, maar Vormer schoot die hoop aan flarden met een harde knal.