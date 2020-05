Vrees voor zware blessure Zlatan Ibrahimovic

De Zweed ging vanmorgen bij de training van AC Milan tegen de vlakte toen hij de bal blokkeerde na een schot. Hij werd met een golfkarretje afgevoerd en kwam vervolgens later hinkend uit de kleedkamer. Morgen ondergaat de 38-jarige Zweedse aanvaller in MIlaan een scan, waarna de ernst van de blessure duidelijk is.



Ibrahimovic keerde in december terug bij AC Milan. Hij tekende een contract voor een half jaar met een optie voor nog een seizoen in de Serie A. Het is de vraag of de aanvaller, wiens contract bij het Amerikaanse LA Galaxy was afgelopen, door de kwetsuur nog in actie komt als de Serie de competitie op 13 of 20 juni hervat na de coronacrisis. Ibrahimovic trainde tijdens de lockdown in Italië mee bij de Zweedse club Hammarby IF en keerde onlangs terug naar Milaan om zich voor te breiden op de herstart van de Serie A. Daar volgt donderdag een beslissing over.