Vrijetrappenkoning en trainer Siniša Mihajlovic (53) overleden, zware infectie werd zieke Serviër fataal

Siniša Mihajlovic is overleden, zo bevestigt zijn familie. De trainer en oud-voetballer was al enkele jaren ziek. In 2019 werd leukemie bij hem vastgesteld. Mihajlović werd 53 jaar.

Begin deze week werd Mihajlovic met een zware infectie opgenomen in een ziekenhuis in Rome, waar hij vandaag overleden is. Samen met zijn vrouw Arianna, waar hij in 1995 mee trouwde, laat hij drie zoons, twee dochters en een aantal jonge kleinkinderen na.



Mihajlovic werd op 20 februari 1969 geboren in Vukovar (toen Joegoslavië, nu Kroatië) als kind van een Bosnisch-Servische vader en Kroatische moeder. Mihajlovic brak na zijn periodes bij Borovo en Vojvodina door bij Rode Ster Belgrado, waarmee hij in 1991 de Europa Cup I won. Sinds 1992 was hij bijna altijd werkzaam en woonachtig in Italië.

Daar speelde hij achtereenvolgens voor AS Roma (69 duels), Sampdoria (128 duels), Lazio (193 duels) en Internazionale (43 duels). In 2006 stopte hij en werd hij bij Inter direct assistent van zijn voormalig teamgenoot en goede vriend Roberto Mancini, de huidige bondscoach van de Italiaanse ploeg.

Sinds 2008 was hij hoofdtrainer van Bologna, Catania, Fiorentina, de nationale ploeg van Servië, Sampdoria, AC Milan, Torino en Sporting Lissabon. Zijn laatste klus als trainer was bij Bologna, waar hij in 2019 aan de slag ging en begin september werd ontslagen. Bij Bologna had hij met Mitchell Dijks, Stefano Denswil, Jerdy Schouten, Sydney van Hooijdonk en Joshua Zirkzee flink wat Nederlanders onder zijn hoede.

Mihajlovic, een centrale verdediger met een geweldig linkerbeen, speelde 63 interlands (10 goals) voor Joegoslavië en was actief op het WK van 1998 in Frankrijk en het EK van 2000 in Nederland en België. Hij maakte 66 van zijn 109 goals in zijn loopbaan uit vrije trappen. Met 28 doelpunten uit vrije trappen is hij nog altijd recordhouder van de Serie A. Andrea Pirlo (24 stuks), Alessandro Del Piero (22) en Francesco Totti (20) kwamen in de buurt, maar klopten Mihajlovic niet.

