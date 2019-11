Waanzin: Liverpool moet team opsplitsen voor twee duels in 24 uur

Zowel de voetbalbond als Liverpool laat weten dat alle mogelijke scenario's bekeken zijn, maar dat een andere datum onmogelijk bleek door het overvolle speelschema van de Premier League in de laatste maand van het jaar. Dave Cookson laat namens de EFL weten: ,,We zijn ons bewust van de uitdagingen waar clubs voor staan door deelname aan veel verschillende competities, zowel in Engeland als daarbuiten. We willen dan ook altijd kijken naar de best mogelijke oplossingen, maar we moeten ook zorgen voor de integriteit van het toernooi en de beslissingen die we maken moeten zoveel als mogelijk in het belang van het Carabao Cup-toernooi zijn.”



Hij vervolgt: ,,We zien al langere tijd dat dit toernooi de clubs met meer mogelijkheden de kans biedt om te roteren binnen de selectie en daarom hebben we in overleg met Liverpool dit besluit genomen. Liverpool heeft ons verzekerd dat er ondanks deze uitzonderlijke omstandigheden een waardig elftal op het veld zal verschijnen, waarmee de integriteit van het toernooi behouden blijft. Tot slot willen we de club uiteraard óók succes wensen in Qatar, waar de club het Engelse voetbal zal vertegenwoordigen.”