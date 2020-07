Waanzinnige productie Atalanta onder de loep: wat maakt doelpuntenregen zo uniek?

SamenvattingEr is al veel over gezegd en geschreven: Atalanta trekt dit seizoen als een geoliede doelpuntenmachine over de Italiaanse en Europese velden. Ook Brescia werd gisteravond slachtoffer van het ongekende doelpuntengeweld (6-2). Het collectieve scoren blijkt een opvallende kracht van het voormalig Klein Duimpje.

Vergelijk het eens met Juventus: Cristiano Ronaldo en Paulo Dybala zijn de Turijnse doelpuntenkanonnen op de topscorerslijst, daarna blijft het verdacht lang stil. De nummer drie van de koploper? Reservespits Gonzalo Higuaín, die het net dit seizoen zesmaal liet bollen. Het middenveld waar Juventus normaliter mee ten strijde trekt, bestaande uit Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur en Blaise Matuiti, liet dit seizoen slechts één doelpunt noteren.

Het is niet eens zo opvallend. Een blik op de doelpuntenproductie van Liverpool wijst uit dat de trotse landskampioen voor een groot gedeelte afhankelijk is van de grillen van Mohamed Salah (19 treffers) en Sadio Mané (16). Daar zit de grootste paradox ten opzichte van het vrolijk doordenderende Atalanta. In totaal zijn liefst zeven spelers bij meer dan tien doelpunten betrokken dit Serie A-seizoen, een ongekend hoog aantal. Robin Gosens is een van de spelers met een hoge bijdrage. De oud-Heraclied gaf gisteren tegen Brescia twee assists en bracht daarmee zijn seizoenstotaal op acht. Daarnaast scoorde hij ook negen keer: het maakt hem na Sergio Ramos (tien) de meest scorende verdediger van de Europese velden.

Meest waardevolle spelers Atalanta in Serie A

1. Papu Gómez - 22 (6 goals, 16 assists)

2. Duván Zapata - 21 (16 goals, 5 assists)

3. Josip Ilicic - 20 (15 goals, 5 assists)

4. Luis Muriel - 18 (17 goals, 1 assist)

5. Robin Gosens - 17 (9 goals, 8 assists)

6. Mario Pasalic - 13 (9 goals, 4 assists)

7. Ruslan Malinovskiy - 10 (7 goals, 3 assists)

In totaal kwamen vijftien veldspelers tot scoren dit seizoen. Van hen zijn Zapata, Ilicic en Muriel de topscorers. De keerzijde van het scoren over verschillende schijven is dat het Atalanta van Hans Hateboer en Marten de Roon slecht vertegenwoordigd is op de topscorerslijst. Ciro Immobile scoorde dit seizoen 27 keer, daar komt Muriel met zijn zeventien treffers niet in de buurt.

Oorwassingen

Atalanta beschikt dus niet over één goalgetter, maar heeft zoals te zien is drie spelers met vijftien of meer doelpunten. Een zeldzame prestatie, zo blijkt na een blik op het verleden. Atalanta is namelijk de eerste ploeg met drie spelers die de grens van vijftien goals passeerde sinds Juventus in het seizoen 1951/1952. Het Turijnse trio John Hansen, Giampiero Boniperti en Ermes Muccinelli maakte respectievelijk dertig, negentien en zeventien goals.

Volledig scherm De Roon was een van de doelpuntenmakers tegen Brescia. © Getty Images

Tegen nummer negentien Brescia draaide de motor weer op volle toeren, met zes goals tot gevolg. Liefst acht keer scoorde Atalanta dit seizoen minimaal vier keer. Voor de monsterscore tegen Brescia liet Atalanta ook al oorwassingen noteren tegen onder meer Udinese (7-1), AC Milan (5-0), Torino (0-7) en Lecce (2-7). Om het nog verbluffender te maken: alleen Cagliari (0-2) en Sampdoria (0-0) konden het Nederlands getinte Atalanta dit seizoen van scoren afhouden.

Met nog vijf resterende duels staat de teller van Atalanta inmiddels op 93 goals. De afgelopen zestig jaar was er slechts één ploeg die vaker mocht juichen: Napoli in het seizoen 2016/2017. Voor de Gli Azzurri eindigde het seizoen met 94 treffers. Dries Mertens was topscorer met 28 goals. De Atalanta-machines gaan de 28 niet aantikken, liever verdelen zij de doelpuntenfeestjes. Juist dat maakt de club uit Bergamo zo onvoorspelbaar en levensgevaarlijk.