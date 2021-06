Waar Barcelona regelmatig lekte, hield kamp-Koeman zich in

Tuchel plaatst Chelsea in rol van underdog tegen City: ‘Maar hebben de kloof al twee keer kunnen dichten’

29 mei Thomas Tuchel ziet Chelsea als de underdog in de finale van de Champions League zaterdag in Porto. De Duitse coach beschouwt tegenstander Manchester City als de “sterkste ploeg van Europa en misschien wel van de wereld”, zei hij in aanloop naar de finale.