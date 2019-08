Waar en wanneer wordt er gespeeld om de Supercups in Europa?

In Nederland werd afgelopen zaterdag al gespeeld om de Johan Cruijff Schaal, maar in de meeste landen zijn de wedstrijden om de verschillende Supercups nog niet afgewerkt. Waar en wanneer wordt er de komende tijd (of over een tijdje) gespeeld?

Duitsland

Bayern München staat morgenavond (20.30 uur) voor de achtste keer op rij in de strijd om de DFL-Supercup. De ploeg van coach Niko Kovac won vorig seizoen de Duitse dubbel, maar speelt in de strijd om de Supercup niet thuis. Dat recht is voorbehouden aan Borussia Dortmund, dat vorig seizoen tweede werd in de Bundesliga, op twee punten achterstand van Der Rekordmeister. Vorig jaar won Bayern München in de Supercup nog met 0-5 bij bekerwinnaar Eintracht Frankfurt, dat scenario zal Borussia Dortmund zichzelf willen besparen.

Volledig scherm Robert Lewandowski en Marco Reus tijdens Borussia Dortmund - Bayern München op 6 april dit jaar. © AFP

Engeland

Manchester City won afgelopen seizoen de League Cup, FA Cup én de Premier League in Engeland. De voetbalmachine van succesmanager Pep Guardiola speelt komende zondag (16.00 uur) op Wembley dan ook in de 97ste editie van de Community Shield. De tegenstander daarin is Liverpool, dat vorig seizoen slechts één puntje minder verzamelde: 98 om 97. Uiteraard beschikken The Reds over Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum én jongelingen Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg. Wie van die vier gaan we in actie zien?

Frankrijk

Volledig scherm Mitchel Bakker. © Getty Images Paris Saint-Germain won in Frankrijk liefst twaalf van de laatste vijftien prijzen, maar de sterrenverzameling van coach Thomas Tuchel won vorig seizoen beide bekertoernooien in Frankrijk niet. In de finale van de Coupe de France verloor PSG na strafschoppen van Stade Rennes. Die ploeg is morgenmiddag (13.30 uur) dan ook de tegenstander in de Trophée des Champions. Deze wedstrijd wordt niet gespeeld in Parijs of Rennes, maar een klein stukje verderop, in het Chinese Shenzhen. Bij PSG staat er overigens één Nederlander onder contract: komt er (zoals in de voorbereiding regelmatig het geval was) een rolletje voor de van Ajax overgenomen back Mitchel Bakker?

Italië

Ook bij een van de twee deelnemers aan de Italiaanse Supercup speelt een Nederlander: sinds deze zomer staat Matthijs de Ligt onder contract bij Juventus, De Oude Dame. Zijn nieuwe club werd (natuurlijk, zouden we bijna zeggen) landskampioen, terwijl Lazio de Coppa Italia won. Die twee ploegen strijden overigens pas later om de prijs, de wedstrijd in Saoedi-Arabië wordt vermoedelijk pas in januari 2020 gespeeld.

Volledig scherm Matthijs de Ligt in het shirt van Juventus. © EPA

Spanje

Ook aan de Supercup van Spanje kleeft een bijzonder verhaal. Net als de Italiaanse variant wordt die strijd gestreden in het buitenland: eveneens in Saoedi-Arabië, eveneens in januari. Wat nóg aparter is: het is een gevecht tussen vier ploegen. Tussen 8 en 12 januari 2020 strijden Barcelona (de landskampioen, met Frenkie de Jong), Valencia (bekerwinnaar, met Jasper Cillessen), Atlético Madrid en Real Madrid om de Supercopa de España.

Portugal

In Portugal is de Supercup nog wél de officiële start van het seizoen. Om de beker met de prachtige naam Supertaça Cândido de Oliveira gaan landskampioen Benfica en bekerwinnaar Sporting Portugal (met trainer Marcel Keizer en spits Bas Dost) komende zondag met elkaar strijden. Plaats van handeling is Faro, hoewel beide deelnemers uit Lissabon komen.



Europa

En dan is er ook nog de Europese Supercup, tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Dat is dit jaar (woensdag 14 augustus, in Istanbul) een Engels feestje. Als kersvers CL-winnaar is Liverpool de ene ploeg. De tegenstander is Chelsea, dat in de EL-finale in Bakoe een andere Engelse club (Arsenal) versloeg. Overigens krijgt de UEFA Supercup een speciale primeur: het is voor het eerst dat een officiële Europese wedstrijd geleid wordt door een vrouwelijke scheidsrechter.